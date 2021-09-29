Aydın'daki fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

AYDIN (AA) - " Aydın'ın Tarihi Yerleri" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın Kültür ve Turizm Derneği ile Didim Turizm Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 'Aydın'ın Tarihi Yerleri' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler için Kültür Merkezi'nde tören yapıldı.

Gönderilen 1000 fotoğraf arasında jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonunda İsmail Danyeli birinci, Ali Kayabaşı ikinci, Hüseyin Obruklu üçüncü oldu.

Jüri özel ödülü ise Salih Kuş'a verildi.

Programda, "Kahraman Türk ve Cumhuriyet Kadınları" konulu giysilerin yer aldığı defile gerçekleştirildi. Dönemin kıyafetlerini giyenlerin sergilediği defile renkli görüntüler oluşturdu.

Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, törende, tarihi yerlerin daha geniş bir kitleye yayılıp tanıtılması için fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi

Daha sonra katılımcılar sergilenen fotoğrafları inceledi.

Etkinliğe, İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ve diğer ilgililer katıldı.