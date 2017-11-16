Aydın'daki Fetö/pdy Operasyonu

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün esnaf yapılanmasından kişilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.