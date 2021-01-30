Aydın'daki ev yangınında yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Aydın'daki ev yangınında yaralanan kişi hayatını kaybetti

30.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:26
Aydın'daki ev yangınında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce çıkan ev yangınında ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce çıkan ev yangınında ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Efeler Mahallesi 1414 Sokak'taki evinde çıkan yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ali İhsan Aktaş (51) yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangında dumandan etkilenen Ali İhsan Aktaş'ın eşi Zeynep (49) ve oğlu Poyraz Efe Aktaş'ın (8), Aydın Devlet Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.

Ali İhsan Aktaş 28 Ocak'ta evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinden İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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