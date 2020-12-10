Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi

10.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:27
Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi

Aydın'da korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 243 bin 673 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 243 bin 673 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da artan korona virüs vakaları ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, güvenlik güçleri de denetimlerine aralıksız devam ediyor. 03-09 Aralık tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından 709 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 1336 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 485 ticari taksi, 3 bin 615 işyeri, 48 pazaryeri denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelere toplamda 243 bin 673 TL cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 581 bin TL ceza kesildi
İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 581 bin TL ceza kesildi
Batman'da koronavirüs denetimlerinde 15 günde 930 bin TL ceza kesildi
Batman'da koronavirüs denetimlerinde 15 günde 930 bin TL ceza kesildi
1440 personel denetime katıldı, 44 bin lira ceza kesildi
1440 personel denetime katıldı, 44 bin lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Pınar Altuğ Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Pierre Webo Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Aralık Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'daki denetimlerde 243 bin TL ceza kesildi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:29:47. #1.15#
title