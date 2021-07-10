Aydın'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Salih Ahmet Kahya'nın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan H.A.D. (35), M.H.D. (35) ve N.A. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.H.D. ve N.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.A.D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi'nde dün Salih Ahmet Kahya (45) tabancayla öldürülmüş, maktulün cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, son aranan kişiler üzerinde yaptığı araştırma sonucu H.A.D, M.H.D. ve N.A'yı gözaltına almıştı.
H.A.D'nin evindeki aramada, suç aleti tabanca, buzdolabının motor kısmında 3 parçaya bölünmüş olarak bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun