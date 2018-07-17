Aydın'daki Cinayet
Aydın'ın Çine ilçesinde eniştesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde eniştesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.
Çaltı Mahallesi'nde eniştesi Burhan Eroğlu'nu tabancayla vurup kaçan H.A.U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çakırbeyli Kavşağı yakınlarında yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Burhan Eroğlu ile H.A.U. arasında dün alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.A.U, Eroğlu'nu silahla ateş ederek öldürüp kaçmıştı.