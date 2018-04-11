Aydın'daki Cinayet

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı bakkalı av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Tartışığı bakkalı av tüfeğiyle öldürmek suçundan gözaltında bulunan Selim C. (56) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay

Hıdırbeyli Mahallesi'nde bakkallık yapan Serkan Horzum (45), dün iş yerine gelen ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu belirtilen Selim C. tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü.