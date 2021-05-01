Çilek seralarında kadın işçilerin "emek mücadelesi" devam ediyor
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Çilek seralarında kadın işçilerin "emek mücadelesi" devam ediyor

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'da, ramazan ayında ve tam kapanma sürecinde hasada devam eden kadın işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de seradaki emek mücadelesiyle geçiriyor.

Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'da, ramazan ayında ve tam kapanma sürecinde hasada devam eden kadın işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de seradaki emek mücadelesiyle geçiriyor.

Sultanhisar ilçesinde yaklaşık 14 bin dekar alana kurulu seralarda çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 10 bin tarım işçisi, kapanma sürecinde talebi hızla artan çilekleri toplamak için sahurdan sonra, gün doğmadan yola koyuluyor.

Meyvenin hassas yapısı nedeniyle sadece kadın eli titizliğiyle hasat edilen çilekler, günlük 70 lira yevmiyeyle çalışan işçilerin emeğiyle toplanarak pazar ve marketlere gönderiliyor.

Örtü altında olması nedeniyle sıcaklığın bunaltıcı seviyeye ulaştığı seralarda normalde 8 saat, ramazan şartlarında 6 saat mesai yapan kadınlar, sürekli eğilip kalkarak hayli yorucu bir iş için ter döküyor.

Çilek işçilerinden Gülcan Öcal, tüm zorluklara rağmen çalışmak zorunda olduklarını, 1 Mayıs'ı bayram olarak kutlayamadıklarını belirtti.

Çilek işçisi kadınların işin zorluğunu dayanışmayla hafifletmeye gayret ettiğini dile getiren Öcal, "Ne yazık ki bayramdır ama biz çalışmak zorundayız. Havalar sıcak ve çalışmak çok zor. Ramazan ayında da çok susuyoruz. Zor günler geçiriyoruz, bizi bekleyen çocuklarımız var, çalışmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Nüsvet Sağ ise saat 05.00'te evden çıktıklarını, 06.00'da işbaşı yaptıklarını, gün boyu eğilip kalktıklarını ifade ederek, "Sıcaklardan dolayı da 12.30'da işi bırakıyoruz. Ekmek parası... Bugün işçiler bayramı, maalesef biz bayram yapamıyoruz. Çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Çilek serasında 50 kadına istihdam sağlayan ve kendisi de hasada katılan Dilek Ertin ise hasadın hazirana kadar süreceğini, kadınların emeği ve titizliği sayesinde ilçede çilek üretiminin artış gösterdiğini ifade etti.

Çilek seralarında kadın işçilerin 'emek mücadelesi' devam ediyor
Çilek seralarında kadın işçilerin 'emek mücadelesi' devam ediyor
Çilek seralarında kadın işçilerin 'emek mücadelesi' devam ediyor
Çilek seralarında kadın işçilerin 'emek mücadelesi' devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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