Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı

Türkiye'nin en yoğun kızılçam ormanlarına sahip illerin başında gelen Aydın'da çam ormanlarına çam kese böceği sardı.

Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti
Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı

Türkiye'nin en yoğun kızılçam ormanlarına sahip illerin başında gelen Aydın'da çam ormanlarına çam kese böceği sardı. Halk arasında 'tırtıl' olarak adlandırılan, çam kese böcekleri ildeki ormanlık alanları adeta istila etti.

Son yıllarda alınan ciddi önlemler ve etkin mücadele sonucu orman yangınlarında yanan alan miktarı minimum seviyeye düşürülürken, bu yıl baharın gelmesi ile ormanlık alanlar dumansız bir yangınla adeta karardı. Özellikle Aydın-Kuşadası yolu üzerindeki kızılçamların kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilirken, ormanlık alanlarda 'terminatör' adı verilen böceklerle çam kese böceğine karşı doğal mücadele verileceği belirtildi.

Çam kese böceklerinin binlerce kızılçamda oluşturdukları keseciklerin içinde barınarak çam ağaçlarının suyunu emerek beslendikleri, bu durumun da ağaçlarda kurumaya neden olduğu belirtildi. Bölgenin tabii yapısı gereği her yıl bu tür vakaların yaşandığını belirten Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ormanları korumak amacıyla mücadelenin sürdüğünü kaydettiler. - AYDIN

Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı
Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı
Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı
Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Özlem Zengin Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:15:56. #1.14#
title