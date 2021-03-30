Aydın'daki çam ormanlarını 'çam kese böceği' sardı

Türkiye'nin en yoğun kızılçam ormanlarına sahip illerin başında gelen Aydın'da çam ormanlarına çam kese böceği sardı.

Türkiye'nin en yoğun kızılçam ormanlarına sahip illerin başında gelen Aydın'da çam ormanlarına çam kese böceği sardı. Halk arasında 'tırtıl' olarak adlandırılan, çam kese böcekleri ildeki ormanlık alanları adeta istila etti.

Son yıllarda alınan ciddi önlemler ve etkin mücadele sonucu orman yangınlarında yanan alan miktarı minimum seviyeye düşürülürken, bu yıl baharın gelmesi ile ormanlık alanlar dumansız bir yangınla adeta karardı. Özellikle Aydın-Kuşadası yolu üzerindeki kızılçamların kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilirken, ormanlık alanlarda 'terminatör' adı verilen böceklerle çam kese böceğine karşı doğal mücadele verileceği belirtildi.

Çam kese böceklerinin binlerce kızılçamda oluşturdukları keseciklerin içinde barınarak çam ağaçlarının suyunu emerek beslendikleri, bu durumun da ağaçlarda kurumaya neden olduğu belirtildi. Bölgenin tabii yapısı gereği her yıl bu tür vakaların yaşandığını belirten Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ormanları korumak amacıyla mücadelenin sürdüğünü kaydettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı