Aydın'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında çıkan tartışmada A.İ.O, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri A. İ. O'yu Çine Devlet Hastanesi'nin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı