Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaraladı.

Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaraladı.

Hamitabat Mahallesi'nde, O.Y, E.Ö. ve A.T. henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirine bacaklarından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA