Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

16.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:48
Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesinde, A.B. ile Y.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Y. S. tarafından bıçakla yaralanan A.B, yakınları tarafından Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Y. S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Magazin Birol Güven Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 08:48:33. #1.16#
title