Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesinde, A.B. ile Y.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Y. S. tarafından bıçakla yaralanan A.B, yakınları tarafından Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Y. S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol