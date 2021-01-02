Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şirinevler Caddesinde H.Y. ile O.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bıçağın kullanıldığı kavgada sol dirseğinden yaralanan H.Y, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol