Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

02.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:14
Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şirinevler Caddesinde H.Y. ile O.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bıçağın kullanıldığı kavgada sol dirseğinden yaralanan H.Y, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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