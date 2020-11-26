Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı
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Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

26.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:36
Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ. adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 10 adet taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Söz konusu taşınmazlara, 7 ayrı firma veya şahıslar tarafından verilen en yüksek tekliflerin toplamda 102 milyon 810 bin lira olduğu bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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