Aydın'daki Arapapıştı Kanyonundaki sular kuraklık nedeniyle çekildi
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Aydın'daki Arapapıştı Kanyonundaki sular kuraklık nedeniyle çekildi

Aydın'daki Arapapıştı Kanyonundaki sular kuraklık nedeniyle çekildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Kemer Barajı'ndaki doluluk, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 20 seviyelerine gerilerken, doğal güzelliğiyle bilinen Arapapıştı Kanyonundaki nehirde de sular çekildi.

Kemer Barajı'ndaki doluluk, bölgede yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 20 seviyelerine gerilerken, doğal güzelliğiyle bilinen Arapapıştı Kanyonundaki nehirde de sular çekildi.

Bozdoğan ilçesinde sulama ve enerji üretimi amaçlı kullanılan Kemer Barajı, bölgedeki yaklaşık 250 bin dekar alanın sulanmasına katkı sağlıyor.

Barajdaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 58 iken bu yıl yağışların yetersizliği ve yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 20'ye geriledi.

Kemer Barajı üzerinde bulunan, Muğla ve Denizli'ye de uzanan 380 metre yükseklik, 6 kilometre uzunluğundaki doğa harikası Arapapıştı Kanyonu da kuraklıktan nasibini aldı.

Kanyonun büyüleyen güzelliğini görmek için şehir dışından bölgeye gelenler de suyun çekildiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

"Çamur deryasından başka bir şey kalmamış"

Ziyaretçilerden Melis Erkan, AA muhabirine, kanyonu görmek için Bodrum'dan geldiğini belirterek, "Buranın su dolu fotoğraflarını görmüştük, o kadar da yol geldik. Sırf burası için geldik ama maalesef sular çekilmiş. Boşuna geldik ama yine de fotoğraf çektik. Kuraklık çok kötü etkilemiş." dedi.

İzmir'den gelen Oktay Devekesen ise kanyonu bu halini görünce çok şaşırdığını söyledi.

Daha önce de bölgeye geldiğini aktaran Devekesen, "Kurak bir kanyonda fotoğraf çekileceğiz. Bu kadar kurak olacağını düşünmüyordum." diye konuştu.

Muhammet Ertuğrul Taşlı ise çamurla karşılaştığını belirterek, "Yurt dışında okurken arkadaşlarıma 'böylesine güzel yerlerimiz var' diye fotoğraf gösteriyordum, gösterilecek bir yerimiz de kalmamış. Çamur deryasından başka bir şey yok. Karşılaştığım manzara üzdü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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