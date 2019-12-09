Aydın dağlarında renk cümbüşü
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Aydın dağlarında renk cümbüşü

Sonbahar renklerine bürünen dağların havdan görüntüleri Manzara çekimi yapan fotoğrafçılar Ağaç yaprakları Aydın dağlarında renk cümbüşü AYDIN - Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.

09.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:34
Aydın dağlarında renk cümbüşü

Sonbahar renklerine bürünen dağların havdan görüntüleri

Manzara çekimi yapan fotoğrafçılar

Ağaç yaprakları

dağlarında renk cümbüşü

AYDIN - Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'de kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da, kış mevsimine girilmesine rağmen kestane ağaçlarının yaprakları yeni sararmaya başladı.

Kestane ağaçlarının yoğun olduğu Köşk-Ödemiş yolunda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Bölgeye gelen fotoğrafçılar da manzaraları kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: AA

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: Aydın dağlarında renk cümbüşü
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