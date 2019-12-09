Aydın dağlarında renk cümbüşü
Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.
Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.
Türkiye'de kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da, kış mevsimine girilmesine rağmen kestane ağaçlarının yaprakları yeni sararmaya başladı.
Kestane ağaçlarının yoğun olduğu Köşk-Ödemiş yolunda adete renk cümbüşü yaşanıyor.
Bölgeye gelen fotoğrafçılar da manzaraları kareleriyle ölümsüzleştiriyor.