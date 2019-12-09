Aydın dağlarında renk cümbüşü
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Aydın dağlarında renk cümbüşü

Aydın'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.

09.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:10
Aydın dağlarında renk cümbüşü

'da yaprakları yeni sararmaya başlayan kestane ağaçları güzel görüntüler oluşturuyor.

'de kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da, kış mevsimine girilmesine rağmen kestane ağaçlarının yaprakları yeni sararmaya başladı.

Kestane ağaçlarının yoğun olduğu Köşk-Ödemiş yolunda adete renk cümbüşü yaşanıyor.

Bölgeye gelen fotoğrafçılar da manzaraları kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: AA
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