Aydın'da zirai alanda yangın çıktı
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Aydın'da zirai alanda yangın çıktı

Aydın'da zirai alanda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Atça Mahallesi Yağdere Mevkii'ndeki zirai alanda saat 17.30 sıralarında çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 4 itfaiye arazözü, 3 orman arazözü ve çok sayıda personel ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarfediyor. - AYDIN

Aydın'da zirai alanda yangın çıktı
Aydın'da zirai alanda yangın çıktı
Aydın'da zirai alanda yangın çıktı
Aydın'da zirai alanda yangın çıktı
Aydın'da zirai alanda yangın çıktı
Aydın'da zirai alanda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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