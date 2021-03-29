Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
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Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzeri Yeni Dörtyol Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KY 127, 09 FA 276, 09 HU 832 ve 09 ABA 881 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası otomobillerde bulunan biri yaşı küçük 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları otomobillerin içerisinden çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kumlama çalışması yaparken, kazaya karışan otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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