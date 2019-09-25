Aydın'da zihinsel engelli kişi ağabeyini bıçakladı
Aydın'ın Çine ilçesinde zihinsel engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
25.09.2019 08:42
Aydın'ın Çine ilçesinde zihinsel engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Cafer S, tartıştığı ağabeyi Ahmet S'yi bıçakla yaraladı.
Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA