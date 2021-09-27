Aydın'da zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu - Haberler
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Aydın'da zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde oturan 30 yaşındaki zihinsel engelli Gamze Çelikkurt'un gelinlik giyme hayali, düzenlenen temsili düğünle gerçekleşti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde oturan 30 yaşındaki zihinsel engelli Gamze Çelikkurt'un gelinlik giyme hayali, düzenlenen temsili düğünle gerçekleşti.

Babasını 2004'te akciğer kanseri nedeniyle kaybeden zihinsel engelli Gamze'nin annesi Zübeyde Çelikkurt (62), kızının hayalini gerçekleştirmek için yakınlarıyla temsili kına gecesi ve düğün düzenledi.

Gamze Çelikkurt, düğün öncesi kuaföre giderek hazırlandıktan sonra gelin arabasıyla evinin önüne getirildi.

Davetlilerin katılımıyla yapılan törende, pasta kesilerek takı merasimi düzenlenmesinin ardından Çelikkurt, yakınlarıyla dans ederek müzik eşliğinde eğlendi.

Çelikkurt, damat yerine annesinin oturduğu sandalyenin önünde tur atıp yörede yapılan "gelin testisi kırma" adetini yerine getirdi.

Duygu dolu anlar yaşayan Çelikkurt'a, yakınları çeşitli hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklama yapan anne Zübeyde Çelikkurt, kızının gelinlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Evlenemediği için mutlu olsun diye bu düğünü yaptık. Düğünü ve onun gönlünü yaptığım için çok mutluyum. Onu da mutlu ettiysem ne mutlu bana." dedi.

Gamze Çelikkurt ise bazı yakınlarının evlenmesinin ardından gelinlik giyme hayali kurmaya başladığını ifade ederek, "Mutluyum. Gelinliğimi giydim, kuaföre gittim, süslendim. Takım yapıldı, oynadım. Düğünüm yapıldığı için çok mutlu oldum." diye konuştu.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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