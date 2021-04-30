Aydın'da zift yapım tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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Aydın'da zift yapım tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zift yapım tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da bir zift yapım tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Aydın'da bir zift yapım tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Ata Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir zift yapım tesisinin bahçesindeki katkı malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 60 ton katkı malzemesinin zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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