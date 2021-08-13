Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İmamköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Yangına 4 arazöz, 3 su tankeri ve personel ile müdahale edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol