Son dakika haberi... Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
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Son dakika haberi... Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

26.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:36

Son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 50'ye yakın ev tahliye edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 50'ye yakın ev tahliye edildi.

Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı.

İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Dumandan etkilenmeye karşı tedbir

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, AA muhabirine, alanda şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Zeybek, "Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor." dedi.

Son dakika haberi... Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haberi... Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haberi... Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haberi... Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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