Aydın'da zeytinlik alanda yangın Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İsabeyli Mahallesi üst kesimlerinde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 hektarda etkili olan yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına, mahalledeki vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA