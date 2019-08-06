Aydın'da zeytinlik alanda yangın

06.08.2019 18:38

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Böcek mevkisindeki yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazözle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının 100 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, olay yerine gelen zeytinliklerin sahiplerinden bazıları ise yangını görünce fenalaştı.

Kaynak: AA