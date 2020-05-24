Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
24.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:01

Nazilli ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

İsabeyli Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Yangına 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarına, mahalledeki vatandaşlar da katıldı.

Söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan bölgede 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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