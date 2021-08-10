Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının olduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alangüllü Mahallesi'nde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle meyve ağaçlarının yanı sıra alandaki arı kovanlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol