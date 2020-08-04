Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yeniden yangın çıktı Aydın'da sabaha karşı kontrol altına alınan zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın, yeniden alevlendi.

Aydın'da sabaha karşı kontrol altına alınan zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın, yeniden alevlendi.

İmamköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları yürüttüğü sırada bir kez daha yangın çıktı.

Yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri ile müdahale ediliyor.

Kaynak: AA