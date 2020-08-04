Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yeniden yangın çıktı
Aydın'da sabaha karşı kontrol altına alınan zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın, yeniden alevlendi.
04.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:08
Aydın'da sabaha karşı kontrol altına alınan zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın, yeniden alevlendi.
İmamköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları yürüttüğü sırada bir kez daha yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri ile müdahale ediliyor.
Kaynak: AA