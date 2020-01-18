Aydın'da zeytin hırsızlığı zanlısı 5 kişi tutuklandı

18.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:18

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 102 çuval zeytini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Gözkayası Mahallesi'ndeki bir zeytinlikten hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Zeytinlikte araştırma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Ekipler, olayın yaşandığı gece 09 HP 441 plakalı kamyonetin mahalleye geldiğini, araca yüklenen 102 zeytin çuvalının da Efeler ilçesindeki bir zeytin sıkım fabrikasına götürüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.T, jandarmadaki ifadesinde, zeytinleri İ.E, M.Ş. ve E.A. ile çaldıklarını, daha önce de Evsekler Mahallesi'ndeki bir başka zeytinlikten akrabası A.E. ile aynı suçu işlediklerini itiraf etti.

Ekipler tarafından yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların araca yükledikleri zeytinleri sıkım fabrikasına götürdükleri ve sonrasında zeytin yağlarını almaya geldikleri görülüyor.

Kaynak: AA