Zeytin güvesine karşı tuzak kurulumları başladı

Zeytin güvesine karşı tuzak kurulumları başladı
Türkiye'nin zeytin ağacı varlığı en yüksek illerinden Aydın'da zeytin sezonu hazırlıkları devam ederken, zeytin güvelerine karşı feromonlu tuzak kurulumu gerçekleştirildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri bu zararlıların kontrolü konusunda uyardı.

Türkiye'de zeytin ağacı varlığı en yüksek illerden olan Aydın'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, zeytin bahçelerinde güvelere karşı tuzak asımları başladı.

Önemli ihracat ürünlerinden olan ve Aydın ekonomisine önemli katkı sağlayan zeytinde sezon hazırlıkları devam ediyor. İl genelinde zeytin ağaçları yeni sezon için hazırlanırken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytin güvelerine karşı uyardı. Zeytinlerde meyve dökümünü arttıran zeytin güvesine karşı mücadele çerçevesinde meyvelerin karabiber büyüklüğüne geldiği anda ilaçlanması gerektiğini hatırlatan ekipler, ilçe genelindeki bahçelerde zeytin güvesine karşı feromonlu tuzak kurulumlarına başladı.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zeytin bahçelerinde zeytin güvesi popülasyonunun takibi için farklı kontrol noktalarına feromonlu tuzak kurulumu yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
