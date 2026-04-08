Zeytin güvesine karşı tuzak kurulumları başladı

Türkiye'de zeytin ağacı varlığı en yüksek illerden olan Aydın'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, zeytin bahçelerinde güvelere karşı tuzak asımları başladı.

Önemli ihracat ürünlerinden olan ve Aydın ekonomisine önemli katkı sağlayan zeytinde sezon hazırlıkları devam ediyor. İl genelinde zeytin ağaçları yeni sezon için hazırlanırken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytin güvelerine karşı uyardı. Zeytinlerde meyve dökümünü arttıran zeytin güvesine karşı mücadele çerçevesinde meyvelerin karabiber büyüklüğüne geldiği anda ilaçlanması gerektiğini hatırlatan ekipler, ilçe genelindeki bahçelerde zeytin güvesine karşı feromonlu tuzak kurulumlarına başladı.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zeytin bahçelerinde zeytin güvesi popülasyonunun takibi için farklı kontrol noktalarına feromonlu tuzak kurulumu yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

