Zeytin çekirdeğinden kedi kumu üretildi

Aydın'da bir firma, zeytin çekirdeğinden ürettiği topaklanan kedi kumuyla ihracata hazırlanıyor.

Aydın'da bir firma, zeytin çekirdeğinden ürettiği topaklanan kedi kumuyla ihracata hazırlanıyor.

Aydın Organize Sanayi Bölgesinde farklı alanlarda makine üreten bir holdingin sahibi İbrahim Polat, kediler için topaklanan, koku ve toz yapmayan organik kum üretmeye karar verdi.

İşinden dolayı zeytin çekirdeği hakkında bilgi sahibi olan Polat, çekirdeğin incelenmesi için Ar-Ge çalışması başlattı. Laboratuvar ortamında yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar sonucu zeytin çekirdeğinden, topaklanan kedi kumu yapıldı.

"Olivacat" adıyla üretimine başlanan kumdan ilk yıl 150 ton üretildi.

Firmanın üretim müdürü Orçun Ayhan, AA muhabirine, zeytinin çok kıymetli bir ürün olduğunu, çekirdeğinin de genellikle yakıt olarak kullanıldığını söyledi.

Çekirdekten kedi kumu üretimin farklı bir deneyim olduğuna dikkati çeken Ayhan, şöyle konuştu:

"Zeytin çekirdeğinin yapısı gözenekli, bundan dolayı sıvıyı, kokuyu ve tozu çok iyi absorbe ettiği ortaya çıktı. Çekirdeklerle sağlığa uygun maddeler kullanarak hem kediler hem de evde yaşayan bireylere uygun kum üretmiş olduk. Kullanıcıların genel sorunu koku ve topaklanmama... Bunların engellenmesi için laboratuvar ortamında çalışma yaptık. Kedi kuma idrarını yaptığında bu kısım direkt topaklanıyor ve kumun tamamı yerine sadece bu kısmı atıyorsunuz çöpe. Yine aynı şekilde koku ve toz da olmamış oluyor."

Şimdiye kadar benzer bir ürüne rastlamadıklarını dile getiren Ayhan, satışlarının da beklentinin üzerinde seyrettiğini anlattı.

Gelecek yıl üretimi iki katına çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Ayhan, "Yurt dışında İngiltere ve Almanya'ya numuneler gönderdik, çok güzel geri dönüşler ve talepler aldık. İhracat konusunda da en kısa sürede yol alacağız. Nihai hedefimiz kedi kumunu geniş bir coğrafyada dış pazara sunabilmek. Ürünün talep göreceğinden eminiz. İç pazardan aldığımız olumlu tepkiler ihracat konusunda bizi umutlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun