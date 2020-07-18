Aydın'da zeyinlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlikte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
18.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:42
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlikte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Dalama Mahallesi üst kesiminde zeytinlikte başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana doğru yayıldı.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopterin yanı sıra 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve bir dozerle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA