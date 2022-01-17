Aydın'da yürüyüş güzergahları yeniden düzenlendi - Haberler
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Aydın'da yürüyüş güzergahları yeniden düzenlendi

Aydın'da yürüyüş güzergahları yeniden düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Valiliği, merkez ilçe Efeler'de miting yapılabilecek alanlar ve yürüyüş güzergahlarında düzenleme yaptı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın Valiliği, merkez ilçe Efeler'de miting yapılabilecek alanlar ve yürüyüş güzergahlarında düzenleme yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde miting yapılacak alanlar ve yürüyüş güzergahları ile ilgili olarak Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz merkezinde 2022 yılında toplantı, gösteri yürüyüş güzergahları ve miting alanları yeniden belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Aydın Valiliği'nden açıklanan miting alanları ve yürüyüş güzergahları ise şöyle:

1 No'lu toplanma Yeri Malazgirt Meydanı, gösteri yürüyüşü güzergahı, Malazgirt Meydanı'ndan başlayıp, Yörük Ali Efe Bulvarı ve Efekent Bulvarı'nın kesiştiği kavşak, miting alanı Girne Mahallesi Yörük Ali Efe Bulvarı ve Efekent Bulvarı'nın kesiştiği kavşak, gösteri yürüyüşü dağılma yerleri Yörük Ali Efe Bulvarı, Efekent Bulvarı, Yörük Ali Efe Bulvarı ve Efekent Bulvarı'nın kesiştiği kavşak, pankart ve afiş asılacak yerler miting alanı çevresindeki ilan panoları ve billboardlar.

2 no'lu toplanma yeri Osman Yozgatlı Mahallesi, Atatürk Bulvarı ile Çevre Bulvarı'nın kesiştiği trafonun önü, gösteri yürüyüşü güzergahı Atatürk Bulvarı ile Çevre Bulvarı'nın kesiştiği trafo önünden Çevre Bulvarını takiben eski Alpler Aşevi önündeki boş alan, miting alanı Osman Yozgatlı Mahallesi Çevre Bulvarı üzerinde eski Alpler Aşevi önündeki boş alan, gösteri yürüyüşü dağılma yerleri Osman Yozgatlı Mahallesi Çevre Bulvarı üzerinden Telekom Müdürlüğü önünden, Çevre Bulvarı ile eski Çine Caddesinin kesiştiği kavşak ve eski Alpler Aşevinin önündeki boş alan, pankart ve afiş asılacak yerler miting alanı çevresindeki ilan panoları ve billboardlar.

3 no'lu toplanma yeri Egemenlik Bulvarı Taş Köprünün Kuzey sınırından (213.sokak) başlayarak, Egemenlik Bulvarı ile Doğu Gazi Bulvarının kesiştiği nokta, gösteri yürüyüşü güzergahı Taş Köprü'nün kuzey sınırından (213 no'lu sokak) itibaren Egemenlik Bulvarı sağ şeridinden trafik ışıklarından sola dönerek, Doğu Gazi Bulvarı'nın sağ şeridini takiben, Ramazanpaşa Kavşağı'ndan Adnan Menderes Bulvarı istikametine dönüş ve Hükümet Bulvarı'nın sağ şeridini takiben Abide Kavşağından sola dönerek Atatürk Kent Meydanına, miting alanı İstasyon Meydanı - Atatürk Kent Meydanı, gösteri yürüyüşü dağılma yerleri İstasyon Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, İstasyon Caddesi, Gençlik Caddesi, İstiklal Caddesi, Hükümet Bulvarı, Abide Kavşağı, Atatürk Kent Meydanı, pankart ve afiş asılacak yerler miting alanı çevresindeki ilan panoları ve billboardlar olacak şekilde belirlenmiştir. - AYDIN

Aydın'da yürüyüş güzergahları yeniden düzenlendi

Aydın'da yürüyüş güzergahları yeniden düzenlendi

Aydın'da yürüyüş güzergahları yeniden düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler, Miting, Aydın, Yerel, Haber

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