Aydın'da yurtta karantinada kalanlar adına fidan dikildi

Yurt dışından getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Adnan Menderes Yurdu'nda karantinada olan 204 kişi adına, 6 fidan dikildi.

Yurt dışından getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Adnan Menderes Yurdu'nda karantinada olan 204 kişi adına, 6 fidan dikildi.

Yurt bahçesindeki etkinliğe yurtta 14 günlük karantina sürecini geçiren kişileri temsilen 6 kişi katıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, karantinada kalan diğer 204 kişiye de tahliye olduklarında fidan hediye edeceklerini söyledi.

Yurtta kalanlardan Fatma Diltemiz, yaptığı açıklamada, "Burada çok güzel ağırlandık. Böyle anlamlı bir etkinlikte de yer aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA