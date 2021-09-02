Aydın'da yürek ısıtan görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da yürek ısıtan görüntüler

Aydın'da yürek ısıtan görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aşure ayı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaşananlar görenlerin yüreklerini ısıttı.

Aşure ayı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaşananlar görenlerin yüreklerini ısıttı. Aydın'da faaliyet gösteren bir firma onlarca kazan aşure pişirip şehir merkezinde binlerce kişiye dağıttı. Bu sıra yoldan geçmekte olan ancak elleri olmayan bir vatandaşı gören Tülin Hatice Taşkın isimli firma görevlisi kadın, hiç tanımadığı engelli şahsı kimsenin görmeyeceği bir alana çağırıp aşureyi kendi elleri ile yedirdi. Daha sonra suyunu içirip şahsın ağzını ıslak mendille silip gönderen duyarlı kadının bu davranışı görenleri duygulandırdı.

Aydın'da faaliyet gösteren ve sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan Güryılmaz Enerji Madencilik firması, Efeler ilçe merkezinde bulunan Yılmaz Kömür Ofisi önünde binlerce kişiye aşure dağıttı. Herkesin aşureye doyduğu etkinlikte yoldan gelip geçenlere ve çevredeki vatandaşlara da aşure ikram edildi.

Bu sırada yoldan geçmekte olan ancak iki kolu olmayan bir kişiyi gören Yılmaz Kömür Ofisi çalışanlarından Tülin Hatice Taşkın isimli kadın, hemen bir kap aşure alıp engelli şahsın yanına koştu. Kuytu bir yere şahsı çağıran duyarlı kadın kolları olmayan ve hiç tanımadığı bu şahsı kendi elleri ile aşure yedirdikten sonra suyunu da içirip ıslak mendille şahsın ağzını sildikten sonra uğurladı. 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bu görüntüler ise görenlerin yüreklerini ısıttı.

Güryılmaz Enerji Madencilik ve Yılmaz Kömür Ofisi olarak çevre ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten firma yetkilisi Uğur Bozkurt, paylaşmaya seven bir aile olduklarını belirterek, "Babamız Hıdır Bozkurt bizlere karşılıksız iyilik yapmayı ve paylaşmayı anlatarak değil göstererek öğretti. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan Tülin Hanım da burada güzel bir duyarlılık örneği göstermiş. Olması gereken bu ama yine de duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın'da yürek ısıtan görüntüler
Aydın'da yürek ısıtan görüntüler
Aydın'da yürek ısıtan görüntüler
Aydın'da yürek ısıtan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Hamid Karzai Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Deniz Akkaya Derya Baykal
Spor Muslera Cristiano Umut Meraş Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aydın'da yürek ısıtan görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:13:16. #1.14#

title