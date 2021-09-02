Aydın'da yürek ısıtan görüntüler

Aşure ayı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaşananlar görenlerin yüreklerini ısıttı.

Aşure ayı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaşananlar görenlerin yüreklerini ısıttı. Aydın'da faaliyet gösteren bir firma onlarca kazan aşure pişirip şehir merkezinde binlerce kişiye dağıttı. Bu sıra yoldan geçmekte olan ancak elleri olmayan bir vatandaşı gören Tülin Hatice Taşkın isimli firma görevlisi kadın, hiç tanımadığı engelli şahsı kimsenin görmeyeceği bir alana çağırıp aşureyi kendi elleri ile yedirdi. Daha sonra suyunu içirip şahsın ağzını ıslak mendille silip gönderen duyarlı kadının bu davranışı görenleri duygulandırdı.

Aydın'da faaliyet gösteren ve sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan Güryılmaz Enerji Madencilik firması, Efeler ilçe merkezinde bulunan Yılmaz Kömür Ofisi önünde binlerce kişiye aşure dağıttı. Herkesin aşureye doyduğu etkinlikte yoldan gelip geçenlere ve çevredeki vatandaşlara da aşure ikram edildi.

Bu sırada yoldan geçmekte olan ancak iki kolu olmayan bir kişiyi gören Yılmaz Kömür Ofisi çalışanlarından Tülin Hatice Taşkın isimli kadın, hemen bir kap aşure alıp engelli şahsın yanına koştu. Kuytu bir yere şahsı çağıran duyarlı kadın kolları olmayan ve hiç tanımadığı bu şahsı kendi elleri ile aşure yedirdikten sonra suyunu da içirip ıslak mendille şahsın ağzını sildikten sonra uğurladı. 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bu görüntüler ise görenlerin yüreklerini ısıttı.

Güryılmaz Enerji Madencilik ve Yılmaz Kömür Ofisi olarak çevre ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten firma yetkilisi Uğur Bozkurt, paylaşmaya seven bir aile olduklarını belirterek, "Babamız Hıdır Bozkurt bizlere karşılıksız iyilik yapmayı ve paylaşmayı anlatarak değil göstererek öğretti. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan Tülin Hanım da burada güzel bir duyarlılık örneği göstermiş. Olması gereken bu ama yine de duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı