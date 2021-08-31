Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin yardım istediği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yabancı uyruklu 120 düzensiz göçmeni kurtarıp kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 120 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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