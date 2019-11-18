Aydın'da yüksekten düşen kadın yaralandı
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Aydın'da yüksekten düşen kadın yaralandı

Aydın'da üç katlı evin çatısını onarırken yere düşen kadın ağır yaralandı.

18.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:00
Aydın'da yüksekten düşen kadın yaralandı

Aydın'da üç katlı evin çatısını onarırken yere düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmamköy Mahallesi'nde yaşayan Yeliz Altındağ (36), eşiyle üç katlı evin çatısını onarırken dengesini kaybedip yere düştü.

Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Altındağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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