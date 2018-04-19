Aydın'da Yük Treni Raydan Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yük treni, tünelden geçtiği sırada raydan çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'e giden "33313" sefer sayılı yük treni, Aydın Garı'na yaklaşık 200 metre mesafedeki tünelde henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Durumu fark eden makinist treni durdurdu.

Raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar nedeniyle Denizli-İzmir yolcu seferlerinde aksama yaşanıyor.