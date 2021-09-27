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Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor

Aydın'ın dağ köylerinde taşımacılıkta kullanılan at, eşek ve katırlar gelişen teknoloji ile birlikte üretilen bir çok araca karşılık değerini koruyor.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın dağ köylerinde taşımacılıkta kullanılan at, eşek ve katırlar gelişen teknoloji ile birlikte üretilen bir çok araca karşılık değerini koruyor. Vatandaşlar, araçların gidemediği dağlık alanlara rahatlıkla gidebilen yük hayvanlarına gözleri gibi bakıyor.

Türkiye'nin en batısında bulunan Aydın'da kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin en değerli varlıkları arasında yer alan at, katır ve eşek gibi yük hayvanları çiftçiler tarafından el üstünde tutuluyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok yenilik yapılarak üretilen araçların ulaşamadığı alanlarda çiftçilerin eli ayağı olan yük hayvanları en çok zeytin, kestane, incir gibi ürünlerin hasadında kullanılıyor. Özellikle akaryakıt zamları ile birlikte önemi bir kat daha artan yük hayvanları kırsal kesimlerde en az altın kadar değer görüyor.

İncir sezonunda mahsullerini eşek ile taşıyan Muhammet Zeybek, "Özellikle dağlık alanlarda ve ulaşım sorunu olan bölgelerde at ve eşekleri mecburiyetten kullanıyoruz. Akaryakıta son gelen zamlar nedeniyle bir çok kişi at, eşek ve katırlarla ulaşım ve taşıma yapmayı daha tasarruflu buluyor. Mahsul döneminde taşıma için kullandığımız at ve katırlardan, imar döneminde traktör niyetine çift sürerek faydalanıyoruz. Bahar mevsimi iyi olduğu dönemlerde binek hayvanlarının tek masrafı nal çaktırmak oluyor. 5-6 yılda bir de semer tamiri yaptırıyoruz. Algısı yok vergisi yok. Yakıt zammından da etkilenmiyor. Ayrıca yük hayvanı bulunmayanların da taşımacılığını yaparak az da olsa gelir elde ediyoruz. Tek sorunu zaman kaybı olsa da ona da katlanıyoruz" diye konuşarak yük hayvanlarının çok değerli olduğunu kaydetti. - AYDIN

Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor

Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor

Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor

Aydın'da yük hayvanları değerini koruyor

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