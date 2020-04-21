Aydın'da, yorgan dikim atölyesinde yangın AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki yorgan dikim atölyesinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki yorgan dikim atölyesinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

Turan Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan yorgan dikim atölyesinde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pamukların alev alması sonucu yangın büyüdü. İş yeri sahibi Nusret Çakıroğlu, alevleri kendisi söndüremeyince itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA