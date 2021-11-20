Aydın'da yoldan çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Aydın'da yoldan çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da yoldan çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yoldan çıkarak önce refüje ardından kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yoldan çıkarak önce refüje ardından kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Güler P. yönetimindeki 50 FH 041 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil, önce orta refüje ardından savrularak kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güler P, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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