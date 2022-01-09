Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İZMİR (AA) - Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası sefer yapan bir otobüsü İzmir- Aydın Otoyolu'nda durdurdu.
Ekipler, durumundan şüphelendikleri Afganistan uyruklu Z.S'nin üst aramasında 180 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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