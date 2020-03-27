Aydın'da yolcu midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Köşk ilçesinde midibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
27.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:03
Aydın'ın Köşk ilçesinde midibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Köşk'ten Başçayır istikametine giden Arif Görgül'ün (27) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, ters yönde seyreden A.F'nin kullandığı 09 M 8119 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Görgül, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
Kaynak: AA