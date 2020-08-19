Aydın'da yolcu durağına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu durağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
19.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:10
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu durağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkı Kalyoncuoğlu (71) idaresindeki 09 KT 813 plakalı kamyonet, Aydın-İzmir kara yolu Erbeyli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu durağına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonetin kasasında bulunan sebzeler yola saçıldı.
Yaralanan sürücü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA