Aydın'da yol denetimleri sürüyor
03.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:28
Aydın-İzmir otoyolunun Aydın girişinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor.
Aydın-İzmir otoyolunun Aydın girişinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, şehre girişlerde gerekli izin belgelerine sahip olmayan sürücülerin girişlerine izin vermiyor.
Kaynak: AA