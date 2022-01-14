Aydın'da Yıldız Erkekler Hentbol Turnuvası sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da Yıldız Erkekler Hentbol Turnuvası sona erdi

Aydın'da Yıldız Erkekler Hentbol Turnuvası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız Erkekler Hentbol müsabakaları tamamlandı.

AYDIN (İHA) - Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız Erkekler Hentbol müsabakaları tamamlandı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Gazi Paşa Ortaokulu şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda Aydın Lisesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcular, şampiyon olmak için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda Gazi Paşa Ortaokulu şampiyon olurken Nazilli Şehitler Ortaokulu ikinci, Orhan Gazi Ortaokulu üçüncü oldu. Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren takımları tebrik etti. - AYDIN

Aydın'da Yıldız Erkekler Hentbol Turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title