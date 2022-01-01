Aydın'da yılbaşı yoğunluğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da yılbaşı yoğunluğu

Aydın'da yılbaşı yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yeni yıla saatler kala Aydın çarşılarında yılbaşı yoğunluğu yaşandı.

Yeni yıla saatler kala Aydın çarşılarında yılbaşı yoğunluğu yaşandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşanıyor. Vatandaşların alış veriş tercihlerinin başında kuruyemiş, meyve ve hediyelik eşyalar gelirken, cadde ve sokakları doldu taştı. Geçen sene pandemi dolayısıyla satışların durgun olduğunu belirten esnaf bu seneki hareketliliğin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. İş yerlerini dolduran vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından dolayı şikayet etti. Efeler esnaflarından Vedat Kara, "Geçen sene pandemi dolayısıyla doğru dürüst iş yapamadık. Bu sene çok şükür 2 haftadır bir hareketlilik mevcut. Vatandaşların alım gücü zayıflasa da bu tür günlerde eskisi kadar bol olmasa da alış verişi ihmal etmiyorlar. Umarız yeni yılda Korona virüs son bulur, en büyük temennimiz bu" dedi. - AYDIN

Aydın'da yılbaşı yoğunluğu

Aydın'da yılbaşı yoğunluğu

Aydın'da yılbaşı yoğunluğu

Aydın'da yılbaşı yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title