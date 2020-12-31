Aydın'da yılbaşı denetimi yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Şehir içinde de trafik denetimi yapan ekipler, durdurulan araçları ve sürücüleri, trafik yönünden inceledi.

Araçlarda sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı, Sevgi Yolu, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Bulvarı gibi kentin en kalabalık caddelerinde vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı.

Kuruyemiş, manav, hediyelik eşya satışı yapan iş yerleri önünde de oluşan kalabalığa karşı ekipler, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol