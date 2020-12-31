Aydın'da yılbaşı denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da yılbaşı denetimi yapıldı

31.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:35
Aydın'da yılbaşı denetimi yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Şehir içinde de trafik denetimi yapan ekipler, durdurulan araçları ve sürücüleri, trafik yönünden inceledi.

Araçlarda sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı, Sevgi Yolu, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Bulvarı gibi kentin en kalabalık caddelerinde vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı.

Kuruyemiş, manav, hediyelik eşya satışı yapan iş yerleri önünde de oluşan kalabalığa karşı ekipler, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Gülben Ergen Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Güven Yalçın Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da yılbaşı denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:36:04. #1.14#
title